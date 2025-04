Juventus, Giuntoli come Moggi: l'allenatore non si sceglie a luglio

All'interno di una settimana contrassegnata dallo slittamento di tante partite in segno di lutto per la morte di Papa Francesco,. Il Managing Director Football dei bianconeri ne ha parlato mercoledì scorso, prima del match perso sul campo del Parma: "Tudor può restare anche nella prossima stagione? Siamo stati chiari dall’inizio, la nostra volontà e la speranza è quella di stare insieme. Prenderemo la decisione insieme dopo il Mondiale per Club, è chiaro che saremmo tutti contenti di proseguire insieme". Le parole di Giuntoli di lì a poche ore sono state fagocitate dal ko del Tardini e poi dall'immediata vigilia del match con il Monza, vinto ieri per 2-0 dalla Juventus, maIl primo pensiero che viene in mente, rileggendo le dichiarazioni, è che. E questo perché, dopo una stagione burrascosa come quella attuale,, che sia Tudor o chiunque altro., dando per scontato che la Juventus voglia partecipare a questa competizione con l'ambizione di vincerla, come impone il dna del club,(la finale è prevista per il 13).

Per queste ragioni,. Intendiamoci,, da che calcio è calcio:, 'mentendo' anche all'Avvocato Agnelli. Che sia la conferma di Tudor, oppure la scelta di affidarsi a un allenatore più esperto e già vincente (Conte? Mancini? Pioli?),per l'estate al momento dell'esonero di Thiago Motta.che fa parte dei giochi del mercato, anche del mercato degli allenatori.