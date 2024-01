Juventus, Giuntoli compra ma per il futuro: dopo Barido e Adzic arriva Pedro Felipe

Emanuele Tramacere

La Juventus non compra per la prima squadra dove la rosa costruita per Massimiliano Allegri è ritenuta all'altezza e, salvo sorprese, non completerà un altro acquisto per rinforzare la prima squadra dopo l'arrivo di Djalò e l'addio di Kean. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna non sono però fermi sul mercato e continuano a muoversi non tanto per il presente quanto per il futuro chiudendo e bloccando oggi diversi giovani che potrebbero diventare risorse per il futuro (anche in chiave economica) come lo sono oggi Soulé, Barrenechea e Iling Jr. E l'ultimo colpo è quello di Pedro Felipe.



ADZIC, BARIDO E NON SOLO - Nei giorni scorsi il nome di Matija Popovic, poi andato al Monza via Napoli, aveva riacceso i fari del mercato dei giovani sul club bianconero che già aveva di fatto chiuso due colpi in prospettiva. Popovic non è arrivato ma le mani della Juve sono già state messe sul centrocampista polacco classe 2007 Patryk Mazur (ribattezzato in patria come nuovo-Zielinski), sul fantasista montenegrino 18enne Vasilije Adzic (arriverà a Torino in estate ed è già stato in visita alla ContinassA) e sul Francisco Barido,"El Diez" prelevato dal Boca Juniors, che presto arriverà in Italia e sarà aggregato alla Under 16.



SUBITO PEDRO FELIPE - Tre colpi chiusi a cui se ne aggiungerà in queste ora anche un altro. Si tratta di Pedro Felipe, difensore 19enne classe 2004 che arriverà in bianconero dai brasiliani del Palmeiras. L'operazione è già stata chiusa in prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro. Alto un metro e novanta, cresciuto nel settore giovanile del Vitoria e approdato al Verdao soltanto un anno fa, fa del colpo di testa e nella velocità, nonostante un fisico importante il suo punto di forza. Arriverà per integrarsi con la Next Gen di Brambilla e poi, fra 6 mesi, si studierà un percorso di valorizzazione fra Serie A e Serie B.