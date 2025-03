Juventus: Giuntoli conferma Tudor "a tempo", ma può rimanere? I 3 scenari per il futuro

"Una sterzata". Decisa. Perché c'era "forte preoccupazione".ha spiegato la sceltascegliendo parole politiche, ma allo stesso tempo impossibili da interpretare. Se Thiago Motta lo considera comunque rischio preso e finito male - e dunque non necessariamente un fallimento totale -, adesso c'è un nuovo mondo ed è pronto a fare di tutto per supportarlo. Igor Tudor l'ha sempre visto al campo. Al suo fianco.

Chissà. Cambierebbe di sicuro però l'attenzione della Juve nei suoi confronti. Perché le stesse parole del capo dell'area sportiva indicano la precarietà del croato: "Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione - dice -, compreso il Mondiale, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è di continuare insieme".Con risultati estremamente positivi, ci sarebbero pochi dubbi. Con risultati più altalenanti… mettiamola così: non parte da piano A, quello assoluto.

Ma quante chance ha davvero? Anche qui, ragionamento molto basico: è in vantaggio su tutti gli altri perché su quella panchina già siede. Ha avuto un'occasione prima di tutti, la precarietà non è qualcosa di sconosciuto agli allenatori e ancor meno al tecnico croato, chiamato più volte a restare in sella, ad accaparrarsi la paga in bilico tra gli obiettivi più stringenti e la forza di dover dimostrare costantemente. La Juventus non sarà diversa.

Mettiamo allora in mezzo un po' di scenari.Anzi. Impossibile la permanenza nel caso in cui il quarto posto dovesse sfumare, sarebbe in dubbio se invece arrivasse la Champions e contemporaneamente se Giuntoli - o chi per lui - dovesse avere in mano un tecnico ritenuto più adatto e forse meno rischioso. Per capirci: uno tra Conte, Gasperini o Pioli. Intanto, a giocarsela è Igor: juventino, affamato, pragmatico.

