Juventus, Giuntoli gongola: 35 milioni dal Portogallo

Da Lisbona potrebbe arrivare una grossa mano per le casse della Juventus. Come scrive Tuttosport, ci sono due club portoghesi sulle tracce di due calciatori ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Si tratta dei brasiliani Arthur Melo e Kaio Jorge, entrambi di proprietà juventina ed entrambi in prestito.



PISTE PORTOGHESI - Il primo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto alla Fiorentina (fissato a 20 milioni di euro), il secondo invece è al Frosinone per fare esperienza e mettere minuti di qualità in Serie A nel motore. Sul regista ex Barcellona c'è il Benfica, sulle tracce della punta invece c'è lo Sporting Clube de Portugal. Il giovane attaccante ha trovato 3 gol in 767 minuti e la Juve lo cederebbe per almeno 15 milioni di euro.