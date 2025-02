  Juventus, Giuntoli ha prenotato Hancko: cifre e dettagli. Il retroscena su Gimenez e la reazione del Feyenoord

Redazione Calciomercato

è un grande attaccante, di assoluto valore, ma non basta per promuovere il calciomercato fatto dalla Juventus. Convincono meno gli arrivi diche, seppur interessante resta un giocatore in prestito secco, e Lloyd Kelly, il quale era finito ai margini del Newcastle.di euro. Cristiano Giuntoli si è dovuto accontentare di piani alternativi per sostituire Gleison Bremer, fermo ai box dall’inizio della stagione dopo il brutto infortunio di Lipsia in Champions League.

- I rinforzi in difesa sono arrivati sì, ma alla Vecchia Signora viene mosso un appunto chiaro: non essere riuscita ad acquistare David Hancko dal Feyenoord nonostante l’accordo con il giocatore arrivato a metà gennaio.. Ventiquattro ore prima, per essere più precisi. Un “rifiuto” arrivato anche per “colpa” di Santiago Gimenez che aveva appena lasciato Rotterdam per accasarsi al Milan. Perdere sia il giocatore più forte del reparto avanzato che un vero e proprio leader difensivo sarebbe stato troppo per un club che punta ad andare molto avanti in Champions League e deve ricostruire il rapporto con i propri tifosi.

- La Juventus non vuole perdere tempo e terreno guadagnato nella corsa a Hancko.. I contatti andranno avanti anche in questi mesi che ci separano alla finestra di calciomercato. La Juventus guarda già al futuro e punta a prelevare Hancko agli inizi della prossima estate.