Juventus, Giuntoli: "Kean? Nessun rimpianto. Il City voleva Cambiaso"

Cristianoè intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara tra Como e Juventus, parlando del mercato."Abbiamo avuto un periodo delicato, siamo stati sotto-numero in difesa, siamo contenti del mercato in entrata".: "Siamo contenti di Kolo Muani, che può giocare sia punta che esterno, dovendo soccombere all'assenza di Milik"."C'è stato interesse di un club importante d'Inghilterra, ma siamo contenti sia rimasto".

"La Juventus ha sempre il dovere di fare il massimo e vuole fare il massimo".Poi a Sky: "È tutto sulle spalle di club, allenatore e giocatori, siamo sempre tutti insieme a lottare. È stato un periodo difficile, eravamo sotto numero e non potevamo fare rotazioni. Adesso siamo contenti dopo il mercato e vedremo cosa succederà"."In questo momento dobbiamo affrontare una gara per volta cercando la continuità di risultati che ci è mancata. Per questo è fondamentale".

"Sicuramente insieme, possono giocare insieme per caratteristiche. Ogni partita si potranno prendere le decisioni più opportune"."Onestamente nessuna, pensiamo alla Juventus e non agli altri. Abbiamo un parco attaccanti valido".