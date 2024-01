Juventus, Giuntoli lavora a un grandissimo colpo

Programmazione e ambizione sono le due parole chiave per il progetto Juve targato Cristiano Giuntoli. Il ds bianconero è già al lavoro anche per la prossima stagione con un grande obiettivo per il centrocampo: Teun Koopmeiners dell’Atalanta è il prescelto.