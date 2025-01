Juventus, Giuntoli: "Mercato? Attenti a eventuali opportunità"

, direttore sportivo della, prima del match con il Benfica, match in programma stasera alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Campions League, parla ai microfoni di Sky prima della partita: "Non volevamo toccare niente in uscita, abbiamo preso due elementi in difesa e un attaccante. Non volevamo fare niente in uscita, solo integrare la rosa con due elementi in difesa e lo abbiamo fatto, poi anche con un attaccante perché Milik non era a disposizione. Il nostro mercato a oggi è finito, poi staremo attenti a eventuali opportunità".

Sul momento della squadra: "Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare quasi per niente rotazioni, siamo andati in affanno con tanti calciatori. In questo momento stanno rientrando e cercherà credo di utilizzarli al meglio e farli ruotare per cercare di gestire le forze".