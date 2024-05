- Il dirigente ex Napoli era assente ieri alla Continassa. Come si legge sul Corriere dello Sport, il club bianconero fa sapere che la presenza di Giuntoli non era necessaria perché la decisione di esonerare Allegri è un provvedimento disciplinare e non una scelta tecnica.- In ogni caso non è da escludere che la Juventus abbia preferito evitare nuovi momenti di tensione tra i due. Nonostante le smentite, durante i festeggiamenti sul campo dello Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta,, che stava applaudendo la squadra. Poi la mattina seguente (giovedì) tra i due c'è stata una discussione molto animata prima del ritorno a Torino.

(nella foto allo Stadium di Torino in occasione della partita contro il Verona) è amministratore delegato (e direttore generale) anche di GEDI, il gruppo editoriale di Exor, l'holding della famiglia Agnelli presieduta da John Elkann che è proprietaria pure della Juventus. Classe 1973, laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino, Scanavino ha lavorato in Fiat ed è entrato nella dirigenza del club bianconero a fine novembre 2022 dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del consiglio d'amministrazione in seguito all'inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie e sulle manovre stipendi ai tempi del Covid.