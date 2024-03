Juventus, Giuntoli ora cerca esperienza: piace Vecino, le ultime

Cristiano Giuntoli è pronto a modellare la prossima Juve a immagine e somiglianza del suo modo di intendere calcio. Tanti giovani promettenti da pescare in giro per il mondo combinati con 2-3 elementi di esperienza. Se a gennaio i bianconeri avevano provato a portare a Torino Jack Bonaventura della Fiorentina, la nuova idea per giugno potrebbe essere Matias Vecino della Lazio.



A riportare dell'interesse per il centrocampista uruguaiano è Tuttosport, secondo cui l'ex Inter sarebbe un profilo giusto per portare qualità, quantità e fisicità alla mediana juventina. Ostacolato da qualche infortunio di troppo, Vecino è un classe 1991 e quest'anno ha collezionato 27 presenze tra tutte le competizioni, con 4 gol e 1 assist.