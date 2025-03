Juventus, Giuntoli: "Convinti di Thiago Motta? Sempre. Mercato, qualcuno non ha dimostrato il proprio valore"

Latorna in campo in un clima di contestazione dopo l'eliminazione shock contro l'Empoli in Coppa Italia, seguita a quella contro il PSV in Champions League.I tifosi hanno criticato duramente squadra, allenatore e società e hanno ribadito il tutto anche prima della partita contro il Verona allo Stadium, posticipo della 27esima giornata di Serie A.A pochi minuti dall'inizio della gara, il direttore dell'area tecnica della Juventusè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Siamo molto dispiaciuti come i nostri tifosi, arrabbiati. Veniamo da una prestazione che non si poteva fare, uscire contro l'Empoli in Coppa Italia. Dobbiamo riprendere il nostro cammino in campionato, veniamo da quattro vittorie e dobbiamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo in campionato".

- "Abbiamo fatto una presa di responsabilità da parte di tutti. I ragazzi sanno di non aver fatto una grandissima prestazione, anzi. Dobbiamo riprendere la via giusta delle vittorie e della prestazione spesso viste in campionato e tornare verso i nostri obiettivi".- "I tifosi hanno dimostrato disappunto, sono arrabbiati come lo siamo noi. L'atteggiamento che avranno dipenderà da noi, da quello che metteremo in campo, atteggiamento e fame. Dobbiamo riprendere il percorso in campionato".

- "Quando cambi tanto dall'inizio dell'anno e fai una squadra giovane ti aspetti difficoltà, alti e bassi. Ci sono stati infortuni, tre all'inizio dell'anno che hanno determinato l'usura di altri giocatori, e quando ci sono state tante partite con poco recupero non abbiamo fatto il nostro meglio. Ma siamo convinti che questi ragazzi ci daranno soddisfazione".- "Il punto va fatto alla fine dell'anno, mancano 12 partite molto importanti. Tanti ragazzi hanno dimostrato il loro valore, qualcuno non lo ha dimostrato come aveva fatto in passato ma siamo convinti che lo faranno in futuro anche alla Juventus".

Cristiano Giuntoli ha poi parlato a DAZN: le sue parole.- "Quando cambi tanto è ovvio che qualcuno riesce a esprimere tutto il potenziale, qualcuno meno ma sono certo che sono ragazzi di valore che in passato hanno espresso un grande valore nel club di appartenenza, c'è qualcuno che ha un periodo di adattamento più corto, qualcuno più lungo. Noi siamo convinti di essere sulla strada giusta, abbiamo abbassato il monte ingaggi, l'età media dei ragazzi. Noi in questo siamo molto coerenti e andiamo avanti per la nostra strada convinti di essere nella strada giusta".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- "Sempre convinti di Thiago Motta? Si, sempre".- "Siamo dispiaciuti come loro, arrabbiati come loro, delusi come loro, i tifosi sono liberi di esprimersi e vanno sempre rispettati. Noi in campo dobbiamo cercare di ricreare quell'entusiasmo che ci ha accompagnato per tante partite".