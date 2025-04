Juventus, Giuntoli: "Tudor? Vogliamo continuare insieme. Decideremo dopo il Mondiale per Club"

A pochi minuti da Parma-Juventus, recupero della 33^ giornata, rinviata per la morte di Papa Francesco, ha parlato Cristiano Giuntoli ai micfrofoni di Dazn. Il dirigente bianconero sa bene quanto la partita sia delicata in ottica Champions: "Le ultime partite potrebbero aver fatto alzare la quota, ma dobbiamo pensare a noi e a vincere questa partita difficile per arrivare al nostro obiettivo".

TUDOR - In casa bianconera uno degli interrogativi è legato al futuro di Igor Tudor, confermato anche per il Mondiale per Club: "Siamo stati chiari dall'inizio, vogliamo e speriamo di stare insieme. Però prendermo la decisione alla fine del Mondiale per Club".

INTENSITA' - "Siamo stati molto attenti,Questa situazione ci ha creato qualche disagio, come agli altri. Pensiamo solo a fare una grande partita per prendere i tre punti".

IL CONTRATTO - Tudor ha firmato un contratto fino a dopo ill Mondiale per Club, con rinnovo automatico in caso di piazzamento in Champions League. La Juventus, però, ha inserito un clausola che le consente di rendere nullo il rinnovo automatico. Attualmente guadagna 500.000 euro: l'ingaggio salirà a due milioni in caso di conferma per la prossima stagione