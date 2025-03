Juventus, Giuntoli: "Tudor in panchina anche al Mondiale per Club. Ringrazio Thiago Motta, c'è un buon rapporto"

, il direttore dell'area sport della Juventus, si è presentato in conferenza stampa per la prima uscita pubblica, per la presentazione ufficiale, dicome nuovo allenatore. Il dirigente ha ringraziatoe spiegato i motivi del cambio in corsa, chiarendo il rapporto che ha avuto con lui, e specificando anche la durata ufficiale del contratto fatto al neo-allenatore croato.Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare Thiago Motta e tutto il suo staff per il grande impegno profuso in questi mesi. Vorrei fare chiarezza anche sul rapporto con lui. Io ho un grande rapporto con Thiago, di stima e rispetto. Credo che possa fare l'allenatore ad alti livelli e gli auguro tutto il bene".

"Si rimane alle mie parole del post-gara dopo Firenze. Durante la pausa nazionali a mente fredda ci siamo presi del tempo per riflettere. In particolare il modo in cui sono arrivate le sconfitte ci ha reso molto preoccupati e ci ha portato a cambiare""Le nostre scelte sono andate subito su Igor non solo per il passato suo alla Juventus come giocatore e vice-allenatore che l'ha fatto inserire velocemente nel contesto, ma soprattutto per le sue qualità umane""Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione compreso il Mondiale per Club. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e parleremo insieme perché spero e credo che si possa fare bene anche per il futuro".

- "Questa squadra penso possa dare grandi soddisfazioni per il futuro data la giovane età, l'esperienza fatta tutta insieme per un anno e questo ci potrà dare fin da subito una maggiore competitività"