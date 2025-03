Juventus, Giuntoli: "Usciremo insieme da questo momento, anche con Thiago Motta"

Una domenica nera per la Juventus, che perde 0-3 in casa della Fiorentina in una partita mai in discussione. La squadra di Palladino ha dominato la gara dall'inizio alla fine, le voci su un possibile esonero di Thiago Motta si fanno sempre più insistenti e dopo una sconfitta del genere la situazione è da monitorare. Nel post partita però: "In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, siamo molto dispiaciuti per le ultime due gare sotto livello in un'annata di alti e bassi - ha spiegato - Siamo convinti di poterne uscire tutti insieme, anche con Thiago Motta".

- "Non parlerei di obiettivi minimi o massimi,. Non dobbiamo pensare a niente se non a entrare in Champions, tutti uniti, è un obiettivo alla nostra portata. Dobbiamo uscire da una situazione delicata".- "Si cerca in maniera lucida di analizzare cosa è successo., ci vuole equilibrio e non si può passare dalle stelle alle stalle. Nei prossimi giorni analizzeremo insieme cosa bisogna mettere a posto".

- "Quando ci sono questi momenti serve equilibrio, fuori e dentro il campo.. Poi ripartire da dove abbiamo interrotto. In campionato la squadra, con qualche passo falso, ha sempre mantenuto equilibrio e dobbiamo ritrovarlo tutti insieme".- "La squadra dopo una partita sbagliata ne aveva sempre fatta una giusta, questa è la prima volta che si inceppa., tutti insieme dobbiamo dare una mano per ritrovare l'equilibrio".

- "Un intervento l'abbiamo già fatto a fine partita.. Fino a due settimane avevamo la migliore difesa, dobbiamo ritrovare quell'equilibrio. Un discorso che va oltre. Siamo fiduciosi, siamo tutti con l'allenatore e i ragazzi".