Juventus, Giuntoli: "Vlahovic e Kolo Muani possono giocare insieme. Tutti uniti, crediamo nel progetto"

Lavuole lasciarsi alle spalle la dolorosa eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il PSV nel ritorno dei playoff. Nella 26esima giornata fa visita al Cagliari per cercare un successo utile a scavalcare la Lazio al quarto posto.Prima del calcio d'inizio,è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Siamo molto delusi e molto arrabbiati. A parte dal punto di vista economico, anche da quello dell'immagine volevamo andarci e non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare un discorso 360°. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato i salari, ci vuole pazienza. E' dura anche per noi. Volevamo passare, vincere, come stasera fare una grande gara. A volte ci siamo riusciti, altre volte no. Eravamo consci della situazione, serve tenere la barra dritta, tutti uniti e credere nel progetto".

- "Abbiamo tanti attaccanti molto bravi e il mister sta cercando di gestire le forze. Possono giocare insieme e creare un plus da adesso in poi".- "Abbiamo tanti giocatori di proprietà, quasi tutti. Ci sono due-tre situazioni da risolvere ma c'è la volontà dei ragazzi di restare alla Juventus e la volontà nostra di tenerli. Abbiamo grandi rapporti con i club di riferimento, siamo concentrati sul presente e sul futuro abbiamo tutto il tempo di pensarci".- "Quello a prescindere dall'ottavo. L'obiettivo è troppo importante dal punto di vista economico e calcistico. E' il grande obiettivo e vogliamo arrivarci".