Juventus, Giuntoli: "Vlahovic? Valuteremo se continuare insieme. Con Tudor abbiamo il Mondiale per Club per decidere"

, CFO della Juventus, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Lazio, valida per la 36esima giornata di Serie A e decisiva per la corsa verso un piazzamento (il 4° in classifica) alla prossima edizione della UEFA Champions League."Siamo partiti con obiettivi economici e tecnici precisi, siamo convinti di essere nella parabola corretta e di essere competitivi a prescindere nella prossima stagione. Con la Champions poi chiaramente sarebbe diverso, anche per il prestigio"."Abbiamo un bellissimo rapporto, valuteremo se continuare insieme o prendere altre strade".

"La giovane età può aiutare, il terreno è fertile e i ragazzi hanno dimostrato di cavarsela con entrambi gli allenatori. Speriamo di centrare l'obiettivo"."Ha avuto un bellissimo impatto e lo sta confermando, la volontà di continuare con lui c'è, poi abbiamo tempo in tutto il Mondiale per Club per decidere".