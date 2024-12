Juventus, Giuntoli: "Zirkzee? E' molto bravo ma aspettiamo Milik. Mercato, ci servono difensori"

Cristianoha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida casalinga contro il Venezia."Partita molto importante, ti fa crescere. A prescindere dal risultato, prestazione di grande livello"."La posta è sempre alta. Vogliamo vincere come sempre, c'è volontà di portare a casa il risultato pieno"."Ci mancano dai 5 ai 9 calciatori, 2 non rientreranno più e entrambi sono difensori. La volontà è di trattenere tutti e fare qualcosa dietro, aspettando chi deve rientrare".

"La proprietà è molto ambiziosa, ma siamo consapevoli dal momento in cui si viene. Stiamo mettendo a posto diverse cose in campo e fuori, la squadra è giovane e ci fa ben sperare per il futuro"."Non pensiamo a cedere calciatori, ma a mettere dentro qualcosa in difesa. Milik sta facendo il suo recupero, siamo contenti e penso che possa recuperare in 15/20 giorni"."Stiamo aspettando Milik. Zirkzee è molto bravo, ma fa parte di un altra squadra e non posso dire altro. Stiamo pensando a tutt'altro".