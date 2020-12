La Serie B ha messo gli occhi su Elia Petrelli. Secondo Seriebnews.com, il promettente centrocampista della Juventus U23 potrebbe fare il "salto" già a gennaio grazie all'interesse mostrato in particolare da Pescara e Cremonese, entrambe società con cui i bianconeri hanno buoni rapporti. Il classe 2001 potrebbe partire in prestito, formula che consentirebbe al club torinese - in prospettiva futura - di mantenere il controllo sul suo cartellino.