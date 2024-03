Juventus, hai visto Depay? Ecco perché Allegri scelse Milik e il confronto tra i due

Quando l’attacco dell’continuava a sbattere contro la difesa nerazzurra, quando un impalpabile Alvaro Morata non riusciva a determinare: Simeone ha trovato nell’olandese l’arma in più per battere l’Inter e assicurarsi il passaggio ai quarti di Champions League. Proprio quel Memphis Depay che, nell’estate 2022, fu obiettivo di mercato dellaAlla fine fu Massimilianoa scegliere, quell’estate. E la scelta ricadde su Arek Milik . Nelle intenzioni del tecnico livornese, come ricordano le cronache di quei giorni, la volontà di acquistare un viceche non andasse ad intaccare gli equilibri del gruppo. Un attaccante di scorta senza la pretesa di avere un certo minutaggio in campo, come invece avrebbe fatto