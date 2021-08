Allegri e Nedved smentiscono le voci sulla cessione, ma di certo la panchina di Cristiano Ronaldo contro l’Udinese tiene all’erta i bookmaker. I rapporti tra CR7 e la Juventus rimangono freddi e sui taccuini dei betting analyst si arricchisce l’elenco delle possibili new entry in caso di cessione del portoghese. Mauro Icardi è il primo nome sul tabellone Snai: da sempre considerato uno dei desideri bianconeri, l’ex Inter torna in primo piano, vista la quota a 3,50 offerta per il suo arrivo alla Continassa. Occhi puntati anche su Gabriel Jesus, pallino di Massimiliano Allegri, dato, come riporta Agipronews, a 7,50 alla pari con Antoine Griezmann, che il Barcellona aveva già proposto ai bianconeri. C’è spazio anche per i baby attaccanti, con Gianluca Scamacca a 8,00, mentre per Domenico Berardi l’offerta sale a 10,00.