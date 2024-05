Juventus, i bookmaker scommettono sul dopo Allegri: Thiago Motta in pole, crolla la quota per un ritorno di Conte

Con due giornate di anticipo si è chiusa la seconda avventura di Max Allegri alla. Quanto successo all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia ha solo accelerato quanto già previsto dai bookmaker, che sono ora sicuri su chi prenderà il posto del tecnico toscano nella prossima stagione: un approdo disulla panchina bianconera si gioca infatti a 1,25, in netto vantaggio su tutti gli inseguitori. A distanza ecco Antonio Conte, per cui una seconda esperienza a Torino vale 4,50 la posta (era a 12 appena un giorno prima). La conferma di Paolo Montero, scelto dalla Juventus per traghettare la squadra nelle ultime due giornate, è proposta a 7,50. Più lontano Raffaele Palladino a quota 20.

MERCATO - Dopo un ultimo calciomercato molto tranquillo, l’estate della Juve sarà più viva: vicino il colpo Teun, offerto a 2,75, mentre in uscita sirene inglesi per Bremer, con il passaggio del brasiliano al Manchester United visto a 5.- Dopo aver di nuovo vinto una coppa, per la Juventus l’obiettivo è tornare a vincere lo scudetto, assente dalla stagione 2019/20. Per gli analisti sarà derby d’Italia in quota, con il bis nerazzurro in vantaggio a 1,45 sul tricolore di Danilo e compagni dato a 3,50 su Snai.