Michele Di Gregorio: 1.049 minuti, 12 presenze

Dal Monza alla Juventus non ha sofferto il salto in una big. In campionato ha saltato tre partite – con Empoli, Genoa e Torino – per far spazio a un ottimo Perin, mentre in Champions League ha saltato solo – per squalifica – la partita con lo Stoccarda dopo l’espulsione di Lipsia.