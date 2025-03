AFP or licensors

Juventus, i convocati di Motta per la Fiorentina: tornano Conceicao e Savona

Paolo D'Angelo

34 minuti fa



In vista della sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma per domenica 16 marzo alle 18, l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.



Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.



Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah.



Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Mbangula, Conceicao.