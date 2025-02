AFP via Getty Images

Juventus, i convocati per Cagliari

Gianluca Minchiotti

5 minuti fa



Di seguito la lista dei bianconeri convocati da Thiago Motta per la trasferta della Juventus in Sardegna. Domani sera i bianconeri saranno in campo in trasferta sul campo del Cagliari, nel posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A.



I CONVOCATI



1 Perin



2 Alberto



4 Gatti



5 Locatelli



6 Kelly



7 Conceicao



8 Koopmeiners



9 Vlahovic



10 Yildiz



11 Gonzalez



16 McKennie



19 Thuram



20 Kolo Muani



22 Weah



23 Pinsoglio



26 Douglas Luiz



27 Cambiaso



29 Di Gregorio



40 Rouhi



51 Mbangula



Non fa parte dei convocati Nicolò Savona che, a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, rimarrà a Torino. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.