Sono 20 i convocati diin vista della sfida di andata dei playoff di Champions League che vedranno la, questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino, affrontare ildi Eindhoven. Non rientra fra i convocati e non recupera Andrea Cambiaso, che rimane ancora ai box per il protrarsi dei suoi problemi alla caviglia. Non ce la fa neanche, ai box per il problema al tendine del muscolo della coscia. C'è invece ed è perfettamente a disposizioneche è stato tenuto a riposo 90 minuti nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Como. Assente ancheche, come noto, è stato escluso dalla lista Champions League.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di GregorioDifensori: Gatti, Kelly, Renato Veiga, Savona, RouhiCentrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz.Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula.