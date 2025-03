Juventus, i convocati per il Verona: la scelta su Kalulu

La ventisettesima giornata disi conclude con il posticipo tra, una sfida importante per entrambe le squadre. La partita si giocherà questa sera, lunedì 3 marzo 2025, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.Per la Juventus, guidata da Thiago Motta, sarà un match cruciale per consolidare la propria posizione in classifica e continuare la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.Dall’altra parte, la formazione scaligera arriva a Torino consapevole della difficoltà dell’impegno ma con la voglia di mettere in difficoltà la Juventus. Il Verona, infatti, ha dimostrato di poter essere un avversario ostico, grazie a un’organizzazione difensiva solida e a ripartenze rapide che potrebbero mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

per la sfida contro il Verona, con alcune possibili novità nell’undici titolare che potrebbero influenzare l’andamento della gara.1 Perin2 Alberto4 Gatti5 Locatelli6 Kelly8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez15 Kalulu16 McKennie19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio27 Cambiaso29 Di Gregorio40 Rouhi51 Mbangula