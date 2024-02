Juventus, i convocati per l'Inter: Allegri porta a Milano anche Djaló e Alcaraz

Tutti convocati tranne l'infortunato Kean e lo squalificato Milik. L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha inserito anche i due nuovi acquisti Tiago Djaló e Carlos Alcaraz nella lista dei calciatori che parteciperanno alla trasferta di domenica sera contro l'Inter a San Siro. Dove si sfidano le prime due della classe: i nerazzurri si presentano allo scontro diretto per lo scudetto con un punto in più e una gara giocata in meno, infatti il 28 febbraio recupereranno il turno interno con l'Atalanta, rinviato per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Come già annunciato dal tecnico bianconero in conferenza stampa, recuperano il centrocampista Adrien Rabiot e l'attaccante Federico Chiesa.



Ecco l'elenco completo dei convocati.

Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin.

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Danilo, 12 Alex Sandro, 24 Rugani, 33 Djaló.

Centrocampisti: 5 Locatelli, 11 Kostic, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 25 Rabiot, 26 Alcaraz, 27 Cambiaso, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.

Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 15 Yildiz.