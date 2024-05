Juventus, i dettagli dell'offerta a Thiago Motta

34 minuti fa



La Juventus e Thiago Motta si avvicinano sempre più. Il club bianconero, nella figura del capo dell’area sportiva Cristiano Giuntoli, ha già deciso di puntare sull'allenatore italo-brasiliano per aprire una nuova era, dopo quella terminata con Massimiliano Allegri. Ora si tratta solo di aspettare la fine della stagione, che vedrà la Juventus, guidata in questi ultimi 90 minuti da Paolo Montero, ospitare il Monza, prima di procedere per arrivare a una definizione.



In attesa dell'incontro tra Joey Saputo e Thiago Motta, la Juventus sta preparando l'offerta da formulare al tecnico italo-brasiliano nel momento in cui, come sembra ormai scontato, annuncerà il suo addio alla società rossoblù. La società bianconera, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta aspettando che si liberi per formalizzargli una proposta per un accordo biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro annui.