Juventus, i diffidati al Mondiale per Club: chi salterebbe il Manchester City in caso di ammonizione

Laaffronta i marocchini delnella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.Buona la prima nel nuovo torneo FIFA per i bianconeri di Igor Tudor, chegrazie alle doppiette die al goal di. Un successo che ha permesso alla Vecchia Signora di portarsi in vetta al gruppo H e di avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione.

La matematica certezza del passaggio del turno può arrivare con una giornata d'anticipo in caso di vittoria sul Wydad Casablanca, un obiettivo che la Juve vuole centrare per poter poi affrontare con maggiore libertà l'ultimo impegno contro il Manchester City, uno scontro che potrebbe decretare il posizionamento finale nel raggruppamento. Occhio ai cartellini però, perché quattro giocatori bianconeri sono diffidati e, in caso di cartellino, salterebbero la sfida con la squadra di Pep Guardiola.- L'ultima partita delle fase a gironi del Mondiale per Club per la Juventus sarà contro il Manchester City: la gara è in programma giovedì 26 giugno alle 21.00 (ora italiana) e si gioca al Camping World Stadium di Orlando, in Florida.

- Alsi entra in diffida già dopo la prima ammonizione: al secondo cartellino giallo scatta la squalifica automatica.Il conto dei cartellini viene azzerato al termine dei quarti di finale della competizione FIFA: questo significa che sarà possibile saltare per somma di ammonizioni solo la semifinale ma non la finalissima del 13 luglio.- Sono quattro i giocatori della Juventus ammoniti durante la partita contro l'Al-Ain e dunque diffidati e a rischio squalifica per il Manchester City:

- A differenza della Juventus,. Guardiola dovrà però fare a meno di Rico Lewis contro l'Al-Ain, espulso contro il Wydad Casablanca per un intervento scomposto sulvolto dell'avversario Obeng e dunque squalificato nella seconda giornata della fase a gironi.