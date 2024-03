Juventus, i giocatori: 'Non siamo contro Allegri'

La crisi di risultati in casa Juventus sta inevitabilmente mettendo in discussione la panchina e il futuro di Massimiliano Allegri in bianconero. L'allenatore livornese si è mostrato incredibilmente nervoso a mezzo stampa e c'è chi racconta di frizioni con lo spogliatoio e con parte dei giocatori fra cui, inevitabilmente, Federico Chiesa.



Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera i giocatori stanno però smentendo le frizioni con l'allenatore. Al contrario dalla Continassa filtra un messaggio condiviso da tutti: "Andiamo avanti, tutti uniti. La squadra non è contro l’allenatore, anzi, dopo il ritiro eravamo tutti convinti che avremmo fatto una buona partita". La vittoria non è però arrivata, il mini ritiro è stato così rivisto in qualcosa di "fastidioso" per alcuni dei presenti.