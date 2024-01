Juventus, i retroscena dell'affare Alcaraz: quando è nata l'idea, la trattativa, la fuga dal Southampton

La trattativa per Carlos Alcaraz dal Southampton alla Juve è durata poco più di dodici ore: da quando la dirigenza bianconera ha deciso di affondare il colpo dopo aver incassato gli ultimi no da Fiorentina e Udinese per Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra alle proprie condizioni, fino alla fumata bianca di una trattativa che prevede condizioni economiche monstre ma con una formula gradita (anzi necessaria) per il club bianconero. L'idea però è più datata. E nasce quando il Southampton ha compiuto la propria mossa concreta per Matias Soulé, l'offerta importante c'era (35 milioni) ma non la disponibilità immediata a sposare la causa di un club in Championship da parte del talento argentino: ma in quell'occasione Cristiano Giuntoli si è ricordato di quel centrocampista offensivo tutta garra che avrebbe voluto portare al Napoli. Ottenendo non solo la disponibilità del Southampton a parlarne, ma un'apertura totale a spostarlo anche già a gennaio a causa di una situazione tutt'altro che serena per Alcaraz alla corte di Russel Martin.



IN DIFFICOLTA' – Se l'impatto con la Premier era stato positivo al di là delle difficoltà della squadra, strada facendo Alcaraz si è ritrovato a scivolare nelle gerarchie del nuovo allenatore del Southampton. Che gli ha sempre preferito Stuart Armstrong nell'ultima fase. E l'acquisto di Joe Rothewell ha visto ridursi ulteriormente gli spazi per il talento argentino, ma entrato realmente nel cuore di Martin. “Alcaraz è un fantastico giovane talento con un enorme potenziale. Può giocare come esterno, come falso nove, e anche come numero otto, ma la sua migliore posizione è probabilmente la stessa di uno dei nostri migliori giocatori, Stuart Armstrong, quindi è davvero difficile farli coesistere - spiegava recentemente proprio Martin – Charly (Alcaraz) continuerà ad essere un grande giocatore per noi, ma puoi essere un grande giocatore e non iniziare ogni partita, specialmente a 20 anni”. Una situazione in realtà non propriamente gradita dal giocatore e dal suo entourage, che si sono mossi più o meno sottotraccia per trovare una soluzione che lo potesse portare subito via dal Southampton. E la Juve è qualcosa di più di una semplice parentesi, ora tocca a lui. Per il super prezzo, poi, ci sarà tempo: può essere rivisto, rimodulato, in caso di Premier poi può pure riportare tutto al punto di partenza con Soulé di nuovo obiettivo numero uno degli inglesi.