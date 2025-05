Juventus, i segreti dell'Allianz Stadium: lounge esclusive, sicurezza, ristoranti, tutto sullo stadio VIDEO

AFP/Getty Images

L'Allianz Stadium è un esempio vincente di come il business degli stadi possa essere portato avanti anche in Italia. Laè arrivata dove nessun'altra big italiana, finora, è riuscita ad arrivare e proprio grazie al suo stadio di proprietà, oggi genera ricavi extra fondamentali per la gestione sportiva del presente e del futuro. Ma come funziona la macchina organizzativa attorno all'impianto? Quali sono i segreti dello stadio visti dall'interno? Calcio&Finanza ha avuto accesso esclusivo all'impianto interloquendo in esclusiva con l'Head of Facilities Francesco Gianello.Il viaggio parte dal J|hotel, l’albergo adiacente alla sede del club e ai campi di allenamento della Continassa che ha un’ala dedicata e inaccessibile ai tifosi, con stanze riservate e a disposizione di calciatori e staff durante tutto l’arco della settimana. Negli altri spazi, invece, si possono prenotare camere per pernottare. Inoltre si può pasteggiare al ristorante situato al piano terra, dove per altro l’hotel dispone anche di una area per riunioni aziendali e convegni. Aperto ufficialmente il 24 Agosto 2019 e inaugurato il 19 Novembre del 2019, il J|hotel è un progetto realizzato insieme a Lindbergh Hotels ed è il primo hotel in Italia di proprietà di una squadra di calcio.Dall'Hotel si va allo stadio. L'impianto, inaugurato nel 2011,. Esiste un legame profondo con il vecchio Stadio delle Alpi, poiché alcuni elementi della precedente infrastruttura sono stati mantenuti e riadattati. Un esempio? L’atrio di ingresso delle aree hospitality, che esisteva già e ospita oggi anche uno store ufficiale della Juventus. Gianello conferma: “Non è uno stadio completamente nuovo, ma uno stadio che ha subito una profonda trasformazione tra il 2009 e il 2011. Il grosso della struttura è del vecchio Delle Alpi”. Nel 2003 la Juventus acquistò lo stadio con l’obiettivo di trasformarlo nella vera casa dei tifosi bianconeri, arrivando poi fino all’inaugurazione del 2011.LE AREE HOSPITALITY - Uno dei temi centrali e che occupa più persone nello stadio nei giorni di gara è quello legato all’hospitality. Sono nove in particolare le aree hospitality all’interno dello stadio, dedicati a grandi personaggi e campioni della storia bianconera e complessivamente hanno una capienza di oltre 4.000 persone nel giorno di gara.Le lounge principali sono:per arrivare allo Stadium, facendo così vivere ai tifosi presenti anche l’arrivo dei giocatori all’impianto prima della gara., con posti a sedere già assegnati. Un’area molto utilizzata anche per eventi aziendali e non solo per le partite, con un utilizzo crescente nel tempo. Nonostante l’impatto percentuale sui ricavi dello stadio non sia preponderante, le possibilità di business extra calcistici stanno aumentando per il club bianconero, con eventi corporate anche di aziende non legate direttamente alla Juventus.- Tutto il catering del Club Gianni e Umberto Agnelli è di altissimo livello visto che è gestito dalla cucina tristellata di “Da Vittorio”, il ristorante bergamasco della famiglia Cerea. Sono cinque le cucine presenti all’interno dello Stadium, di cui due principali da 600mq, capaci di cucinare fino a 4.200 pasti. Il personale impiegato nei giorni di partita è di circa 450 persone solo per il catering, mentre il totale dello staff coinvolto raggiunge le 1.600 unità.Alle aree hospitality, poi, si aggiungono anche 64 Skybox, ciascuno con 10 posti e servizio di ristorazione dedicato. Qui è possibile consumare i pasti direttamente nel box, garantendo agli ospiti il massimo del comfort. E, a proposito di confronto con il Delle Alpi, il tetto della struttura dell’area ristorante degli Skybox coincide con la zona dei seggiolini più alti del vecchio impianto.L'operatività degli steward in generale inizia il giorno prima della partita, con la gestione della modulistica e della logistica, compresa la distribuzione di centinaia di chiavi e l’organizzazione delle cassette con la dotazione necessaria a svolere l’attività. Il giorno della partita, con un sistema automatizzato vengono distribuite e assegnate le pettorine agli steward, con gestione che serve non solo per sapere chi è fisicamente presente allo stadio per quanto riguarda i pagamenti e i voucher ma anche in caso di richiesta, ad esempio, da parte della Procura Federale.L’accesso allo stadio è regolato da un sistema avanzato di controllo che integra il viso, il viso sul documento d’identità e il codice a barre del biglietto. Se i dati non coincidono, l’accesso viene negato già al prefiltraggio, prima del tornello, anche per evitare code. Dopo gli attentati di Parigi del 2015, che hanno riguardato anche lo Stade de France, la Juventus inoltre ha implementato anche una tecnologia di metal detector simile a quella degli aeroporti, per cercare di neutralizzare anche minacce di questo tipo.Entrando poi nelle aree di attività più segrete ci sono settori aziendali che gestiscono la sicurezza.e al monitoraggio di tutte le componenti elettroniche, che permette la gestione centralizzata di allarmi e monitoraggi che avrà, nel medio termine, l’obiettivo di implementare una manutenzione predittiva per individuare in anticipo eventuali guasti e migliorare la gestione dell’impianto.. In particolare, il GOS si riunisce normalmente10 giorni prima di ogni match per valutare il livello di rischio, considerando non solo le tifoserie ma anche fattori esterni come eventi concomitanti e condizioni climatiche. Il GOS è presieduto da un alto dirigente della Questura di Torino e ne fanno parte la Juventus, l’Assistenza Sanitaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e le forze dell’ordine tra Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Nel giorno della partita l’intera gestione dei tifosi è demandata al team di steward, sotto la supervisione dei dirigenti.Le telecamere consentono uno zoom molto potente, che permette di fatto anche di visualizzare i volti di chi eventualmente commette atti vietati dal regolamento dello stadio, in modo tale che la Juventus e poi le forze dell’ordine possano intervenire. Tutto il video legato al giorno della partita viene registrato e salvato, in modo tale che anche dopo la conclusione della gara si possa tornare indietro nel video in caso di necessità, andando poi a incrociare la figura di chi commette questi comportamenti con le immagini immagazzinate al momento dell’ingresso dello stadio.