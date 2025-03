Juventus, i tifosi ritrovano l'entusiasmo: cori e striscione per Tudor

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

C'è grande attesa in casa Juventus per il debutto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il nuovo allenatore esordirà domani sabato 29 marzo alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium, davanti ai suoi tifosi. Aspettando di scendere in campo, però, l'avventura bianconera del tecnico croato è già iniziata qualche giorno fa.radunandosi sotto il JHotel che ospita l'allenatore per salutarlo alla vigilia della gara col Genoa.- Un gesto importante per ritrovare entusiasmo e fiducia in una stagione complicata con il quarto posto diventato obiettivo da non fallire per qualificarsi alla prossima Champions League.. Alcuni gruppi ultras della Juventus si sono raccolti allo Stadium esponendo lo striscione con scritto "Benvenuto Igor Tudor"; poi si sono spostati sotto al JHotel dal quale l'allenatore si è affacciato salutando i tifosi presenti.