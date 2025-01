Juventus, idea Chukwuemeka per il centrocampo. Proposto anche al Milan

Il mercato dellanon si fermerà ad un solo colpo in difesa che possa implementare l'apporto che già verrà dato dal neo-acquisto Renato Veiga. Il club bianconero si concentrerà anche sul mercato in uscita, dove tante sono le possibilità di giocatori, anche di livello top come Cambiaso e Vlahovic, che possono partire. Fra questi c'è anche, che lascerebbe spazio ad un arrivo di un centrocampista last minute al suo posto e fra i nomi proposti c'è anche quello diIl centrocampista inglese di origini nigeriane classe 2003 in questa stagione non sta trovando grande spazio, con solo 5 presenze ottenute con Maresca in panchina per un totale di 130 minuti giocati finora. Nell'estate 2022di euro per strapparlo all'Aston Villa, ma da allora non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Da qui l'idea di lasciare i Blues possibilmente a titolo definitivo, ma anche in prestito.

Nei giorni scorsi, come riportato da Fabrizio Romano, durante la trattativa per Renato Veiga,Giuntoli considera l'opportunità percorribile, ma non nell'immediato e può pensare ad un affondoNel frattempo, già da inizio mercato, il centrocampista era stato p(anche in estate ci furono contatti prima del colpo Fofana)che però, almeno per ora, non sta pensando ad un rinforzo in mezzo al campo e sta dirottando i suoi pensieri tutti su Santiago Gimenez.