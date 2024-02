Juventus, il Barcellona punta Rabiot

Il Barcellona si prepara a una nuova rivoluzione. L'addio annunciato di Xavi ha aperto la ricerca del prossimo allenatore, ma la dirigenza blaugrana si muove anche per quanto riguarda i ritocchi da effettuare alla rosa.



Il centrocampo è il reparto maggiormente sotto osservazione, si cerca un rinforzo di qualità ed esperienza per la prossima stagione e i nomi non mancano. Joshua Kimmich del Bayern Monaco è un vecchio pallino, Martin Zubimendi della Real Sociedad è il grande sogno della società, ma non sono gli unici profili valutati da Deco.



I fari del Barça sono puntati anche sulla Serie A alla ricerca di occasioni e una si presenta in casa Juventus. Secondo Esport3, i blaugrana hanno riattivato la pista che porta ad Adrien Rabiot.



Il contratto del francese con i bianconeri scade al termine della stagione e ad oggi il rinnovo è un discorso in stand-by. Il Barcellona fiuta l'occasione a parametro zero e monitora la situazione



I catalani non sono gli unici, negli ultimi giorni è emersa anche l'Inter tra le squadre interessate al futuro di Rabiot, anche se Marotta sta chiudendo l'arrivo a zero di Piotr Zielinski.