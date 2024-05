Juventus, il Brasile fa dietrofront: convocato Bremer per la Copa America. Con lui anche Ederson dell'Atalanta

un' ora fa



Dopo la bocciatura, la convocazione. L'allenatore del Brasile, Dorival Júnior, ha completato la lista dei convocati per la Copa América. Le novità sono Bremer, della Juventus, Éderson, dell'Atalanta, e Pepê, del Porto, che potrebbero prendere parte al torneo negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Il ct verdeoro li testerà nelle amichevoli pre-Copa, contro Messico e Stati Uniti, che si disputeranno il mese prossimo.



Oltre a Bremer, Ederson e Pepe c'è un altro nome nuovo nell'elenco: Rafael, portiere del San Paolo. Quest'ultimo, però, è stato chiamato per sostituire l'infortunato Ederson (il portiere del Manchester City). L'aumento del numero di giocatori a disposizione è stata una richiesta della CBF ed è stata autorizzata questa mattina dalla Conmebol, in una riunione tenutasi a Bangkok, in Thailandia.