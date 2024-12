Juventus, il calendario al Mondiale per Club

Prima giornata : Juventus-Al Ain, 18 giugno ore 21.00 a Washington

: Juventus-Al Ain, 18 giugno ore 21.00 a Washington Seconda giornata : Juventus-Wydad Casablanca, 22 giugno ore 12.00 a Philadephia

: Juventus-Wydad Casablanca, 22 giugno ore 12.00 a Philadephia Terza giornata: Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 15.00 a Orlando

Manca sempre meno al debutto del nuovo. Dopo i sorteggi che hanno svelato gli otto gruppi che comporranno il tabellone, è stato rivelato il calendario ufficiale con tutti gli impegni delle squadre. L’Inter farà il proprio esordio il 17 giugno, mentre lascenderà in campo, per la prima uscita nel torneo, il 18. Di seguito gli impegni dei bianconeri:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui il Mondiale per Club in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

, che manderà in diretta, in tutto il mondo, le sfide della competizione. Come annunciato della FIFA, la visione del torneo sarà assolutamente gratuita e non richiederà la sottoscrizione di nessun abbonamento. Sarà, quindi, sufficiente registrarsi al portale di DAZN per avere l'accesso completo alla trasmissione delle partite.

: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter MiamiPSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland: Flamengo, Chelsea, Leon, ES Tunis: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, PachucaPARTE ALTAOF1: Vincente Girone A-Seconda classificata Girone B

OF2: Vincente Girone C-Seconda classificata Girone DOF3: Vincente Girone E-Seconda classificata Girone FOF4: Vincente Girone G-Seconda classificata Girone HPARTE BASSAOF5: Vincente Girone B-Seconda classificata Girone AOF6: Vincente Girone D-Seconda classificata Girone COF7: Vincente Girone F-Seconda classificata Girone EOF8: Vincente Girone H-Seconda classificata Girone GPARTE ALTAQF1: Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2QF2: Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4PARTE BASSAQF3: Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

QF4: Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8PARTE ALTASF1: Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2PARTE BASSASF2: Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 al MetLife Stadium (East Rutherford, NJ)