Juventus, il calendario è alleato di Allegri: Inter in fuga, non può più sbagliare

Emanuele Tramacere

L'Inter è ufficialmente in fuga. La vittoria in rimonta dei nerazzurri per 4-2 sulla Roma segna il momentaneo +7 in classifica che altro non fa che mettere pressione, ma anche aumentare e di molto i rimpianti, in casa della Juventus, quella dei diretti rivali per la corsa scudetto. Rimpianti perché riavvolgendo il nastro delle ultime settimane la squadra allenata da Massimiliano Allegri si è ritrovata da un potenziale +4 (giocando in anticipo la 22esima giornata) al -7 attuale (in cui sono stati i nerazzurri ad anticipare la 24esima giornata). Il mese di febbraio sarà fittissimo di eventi per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, mentre non sarà altrettanto per i bianconeri che avranno la possibilità, o meglio l'obbligo di non sbagliare più.



L'ESEMPIO DI EMPOLI - Ovviamente aver perso lo scontro diretto, il Derby d'Italia, sebbene soltanto per 1-0, ha lanciato inevitabilmente la fuga dell'Inter, ma il rimpianto più grande per la Juventus non può che essere, semplicemente, la partita dello scorso 27 gennaio 2024 in casa contro l'Empoli. Quell'1-1, frutto anche dell'imprevisto incalcolabile, l'espulsione al 16esimo di Arkadiusz Milik per intervento a gamba alta e tesa su Cerri è l'occasione mancata di portarsi a +4, ciò che ha concesso ai nerazzurri di mettere la freccia e sorpassare. Un inciampo, un errore anche nella gestione di Allegri, che però nelle prossime gare non potrà più essere concesso.



CALENDARIO ALLEATO - Sì perché in questo Febbraio l'Inter dovrà scendere in campo altre 5 volte, di cui una nel tostissimo recupero con l'Atalanta (alla fine del ciclo) e con le prossime due gare che arriveranno prima e dopo l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Tante energie, fisiche e mentali, saranno richieste ai nerazzurri, e, proprio per questo, la Juventus ha l'obbligo e il dovere di continuare a mettere pressione sfruttando anche il calendario alla portata.



NON PUO' PIU' SBAGLIARE - L'Udinese lunedì 12 febbraio ore 20.45 è il primo di un trittico di scontri con squadre sulla carta più deboli, tutte impelagate nella lotta per non retrocedere e con, è inevitabile, differenti pressioni. Dopo i friulani sarà infatti la volta del Verona, in trasferta il 17 febbraio alle ore 18 e quindi, e soprattutto, il Frosinone domenica 25 febbraio alle ore 12.30 tornando a giocare prima dell'Inter in ordine temporale. Certo, anche l'Empoli era impelagato nella stessa situazione di classifica e i 3 punti non sono arrivati. Per questo Allegri non può più sbagliare, per ritrovare consapevolezza, solidità, convinzione e continuare quantomeno a sognare. Sognare lo sgambetto all'Inter, anche se il sorpasso, questa volta non sarà più nelle mani bianconere.