Juventus, il caso Huijsen è un monito: vietato vendere i talenti e niente rivoluzioni, conta l'allenatore giusto

, un 2-0 che mantiene la squadra di Igor Tudor padrona del proprio destino legato alla Champions League (ai bianconeri per qualificarsi basta vincere a Venezia, indipendentemente dai risultati delle concorrenti),ha scatenato infatti polemiche, discussioni e rimpianti nel mondo bianconero: il classe 2005,, neanche un anno dopo passa, con 6 milioni che finiscono anche nelle casse juventine (il 10% del totale).

, plenipotenziario del mercato bianconero, in queste ore sono state tante: per ladi un potenziale campione (raro che il Real Madrid sbagli a individuare le qualità di un giovane talento), per la, e, infine, per il fatto di aver reinvestito, a gennaio, una cifra simile a quella incassata dalla cessione di Huijsen per acquistare il classe 1998, arrivato in prestito (a 3 milioni) con obbligo di riscatto (a 14,5 milioni più bonus).

: anche quello di chi ritiene che, senza gli infortuni in serie di, Juan Cabal, Pierre Kalulu e Federico Gatti, Huijsen avrebbe fatto fatica a trovare posto in squadra. Ovviamente si può obiettare che un giocatore che poi finisce al, oltre che tenuto, anche fatto giocare, al netto dell'età.. La tentazione, dopo una stagione che sarebbe disastrosa senza la qualificazione alla Champions League, e comunque deludente anche in caso di accesso alla massima competizione continentale per club, sarebbe quella di mettere in atto una nuova rivoluzione. Ecco,, sia di chi ha deluso e ha disputato una stagione non all'altezza delle aspettative (e pensiamo ad esempio a), sia di chi magari viene giudicato troppo giovane per poter incidere nella Juventus (e ci viene in mente ad esempio ad).

, anche nel rendimento e nella percezione del valore di un calciatore. Un esempio? La stagione, e il rendimento in quella stagione di alcuni fra i suoi protagonisti. Al di là di Buffon e Del Piero, pensiamo a Chiellini, Bonucci, Barzagli, Marchisio, Matri, Quagliarella e Pepe: