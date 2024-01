Juventus, il caso Kean è sempre aperto. E il rinnovo è ancora in discussione

Non solo l'arrivo in prestito dal Southampton di Carlos Alcaraz, anzi. La Juve è oggi al lavoro anche o soprattutto per sbloccare la situazione legata a Moise Kean. Che rimane assolutamente in partenza, anzi a questo punto il suo trasferimento in prestito potrebbe essere pure necessario per tenere insieme gli equilibri di bilancio condizionati dall'ormai noto indice di liquidità. Dirigenza bianconera ed entourage del giocatore al lavoro, si cerca una soluzione a oltranza, si batte soprattutto la pista estera. E il rinnovo?



IL RINNOVO – Di questo se ne parlerà a fine stagione. O almeno questa è la posizione del giocatore stando a quanto filtra nelle ultime settimane, nonostante la volontà della Juventus fosse quella di arrivare a un pronto accordo per il prolungamento di contratto (con scadenza posticipata dal 30 giugno 2025 al 2027), così da agevolare sia le trattative attuali che quelle future: una mossa che avrebbe praticamente dimezzato la voce dei costi a bilancio relativi all'ammortamento, che invece rimangono alti e difficili da gestire sul mercato. Tutto equilibrato al centesimo infatti era l'accordo con l'Atletico Madrid, quei 500mila euro per il prestito oneroso uniti alla copertura totale del'ingaggio avrebbero coperto la voce dei costi fino a giugno.