Juventus, il Ceo di Tether: "Quando cacciamo il grano? Non ci viene permesso dalla societa"

con il 10,12% del capitale azionario, si sfoga su X: "Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra,, acquistare nuovi giocatori etc...annunciato un mese fa (circa 15-110M). Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società".

Il riferimento è alla situazione societaria della Vecchia Signora che ieri ha ufficializzato Comolli ma che è ancora alla ricerca di un ds, situazione quest'ultima che crea un inevitabile impasse sul mercato.Ardoino aggiunge: “che potrebbero investire in modo significativo per aiutare a rendere la Juventus di nuovo Grande - ha proseguito Ardoino -. Spero che almeno i soldi del mio biglietto in tribuna possano dare una mano a supportare le spese della dirigenza... Make Juventus Great Again MJGA”.