Juventus, il grande ex: 'Aria cattiva, bisogna cambiare tanti giocatori'

, ex calciatore dellae attuale commentatore televisivo, parla del momento dei bianconeri, con un occhio alle scelte che la società dovrà fare sul mercato, in particolare per quanto riguarda l'allenatore: "Per la situazione che c'è alla Juventus adesso un uomo come Conte potrebbe essere più che indicato - dice Mauro ai microfoni di Sportmediaset -. Se pensiamo a come vinse lo scudetto a Torino, all'attacco di quella squadra, pensiamo comunque sia a un'impresa. Poi va considerato anche il fatto che Conte disse: 'non vado ai ristoranti da 10 euro' e poi Allegri con quella squadra approdò in finale di Champions League, tutti possiamo sbagliare".

. Se fossi Giuntoli cambierei tantissimi calciatori, il più possibile. Non perché non sono bravi, ma perché la Juventus è come una stanza in questo momento: si è incattivita l'aria e bisogna cambiarla. L'ambiente è saturo e devi cambiare. Conte in questo panorama sarebbe più adeguato".