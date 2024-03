Juventus, il grande ex contro Allegri: 'L'allenatore di un club così non può dire certe cose'

C'è tensione in casa Juve. Il pareggio con l'Atalanta ha lasciato l'amaro in bocca ai bianconeri che avevano ribaltato la gara ma si sono dovuti accontentare di un pari che ha sancito il sorpasso del Milan al secondo posto in classifica. Tra quanti hanno commentato la gara c'è anche Fabrizio Ravanelli. L'ex attaccante non ha gradito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita e, a SportMediaset, ha criticato l'attuale mister che si era detto soddisfatto del pareggio in ottica Champions. "Dobbiamo rimanere sereni. Abbiamo guadagnato un punto sul Bologna e tenuto le distanze con l'Atalanta. L'obiettivo è il quarto posto. Mancano dieci giornate. Questi momenti servono a far crescere la squadra e i giovani. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è giocare la Champions la prossima stagione", aveva detto Max in conferenza stampa.



L'ATTACCO - "Secondo me da allenatore della Juventus non può fare quelle dichiarazioni. Per me ha sbagliato Allegri questa volta perché non può dire che ‘abbiamo guadagnato un punto‘. L'allenatore della Juventus… sul Bologna. Lui allena la Juventus, secondo me, ha sbagliato: è un messaggio che anche all’interno dello spogliatoio non doveva mandare", ha attaccato Penna Bianca.



IL PROFILO - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante classe 1968, in carriera ha collezionato 629 partite da professionista con i club, segnando 246 gol, più 22 presenze e 8 reti in Nazionale. Con la maglia della Juventus, il bilancio di Penna Bianca è di 100 partite e 68 gol, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Champions League e una Coppa Uefa.