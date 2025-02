Juventus, il grande ex: "Maldini era da prendere in maniera assoluta"

, storico ex centrocampista delladegli anni '80, intervistato da TuttoJuve.com parla del mercato dei bianconeri."Bisognerebbe avere una squadra di titolari, un po' per gli infortuni e un po' per le scelte non l'ho ancora vista. Per un giocatore è importante avere una sicurezza, il fatto di dover esser messo sempre in discussione o cambiare ruolo non fa molto bene. Comprendo che non c'è una giusta profondità di rosa, perché una società come la Juventus non può permettersi sempre di far giocare Locatelli in difesa o McKennie terzino".

"Nel mercato di gennaio devi prendere quello che passa il convento, non è che potevi pensare di acquistare i top. Li serve molta programmazione, purtroppo qui si sono fatti male due giocatori in corsa e non è che potevi star troppo a pensare. Sicuramente la gestione poteva essere un po' diversa, magari si poteva fare un qualcosa in più per recuperare Danilo che è un nazionale brasiliano. Sono state fatte delle scelte affrettate".

"Il suo rendimento è stato brillante fino a qui, però non è un tuo giocatore e in questa sessione non è l'unico arrivato in prestito oneroso. Questo è un potenziale rischio, così rischi di dover rifare la squadra il prossimo anno. Non vedo un lavoro fatto in prospettiva. A mio parere, una società deve invece perseguire questa strada e avere le idee chiare su chi deve prendere. Altrimenti cerchi solo di tamponare la situazione e basta".

"Lo so, però devi anche pescare in B o in C e scegliere dei giocatori di prospettiva. Bisogna aver fiducia nei confronti di questi ragazzi, il Torino ad esempio ha riportato Casadei in Italia e sono sicuro che crederanno nelle sue qualità. C'è Maldini che è tanta roba, è giovane e italiano..."."Sì, nella maniera più assoluta. Maldini è davvero tanto bravo e di prospettiva, ora nell'Atalanta diventerà ancora più importante. Secondo me ci sono dei giovani italiani importanti, cerchiamo di valorizzarli di più. Le nostre under hanno vinto parecchio negli ultimi anni, questo significa che i nostri ragazzi sono tra i migliori in circolazione. Poi ci stupiamo se il 17enne spagnolo esordisce e inizia ad affermarsi in questo contesto".