Juventus, il grande ex: "Motta bene, ma Conte in Italia non ha rivali"

29 minuti fa



Michele Padovano, attaccante della Juventus nel biennio 1995/1997, parla del momento attuale dei bianconeri ai microfoni di Fuori di Juve: "Thiago Motta? Insieme a Giuntoli forma un coppia che mi piace molto e sono molto fiducioso. Si tratta di due professionisti bravi, seri e i tifosi possono ben sperare dopo un triennio di delusioni, fatta eccezione per la Coppa Italia. Serve un grande lavoro in modo che il popolo juventino torni a sognare e vincere. Credo sia questa la strada intrapresa. Ripeto, sono ottimista rispetto a questo duo".



Su Conte: "Non ho mai tenuto segreta la mia passione per Antonio, è stato il mio capitano quando giocavamo e sono convinto sia uno dei migliori tecnici al mondo. In Italia non ci saranno rivali, mi sbilancio e dico che ovunque andrà vincerà, è superiore agli altri. Motta si è guadagnato l'occasione di guidare un grande squadra, dimostrando di essere un allenatore di un certo livello, quindi vediamo cosa farà sulla panchina della Juve. Giuntoli lo metterà nelle migliori condizioni per lavorare e sono curioso di questa sfida a Conte, qualora Antonio finirà al Napoli".