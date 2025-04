Juventus, il mercato estivo sconfessato dalle idee di Tudor. Chi cambia ruolo e chi si adatterà

Praticamente sconfessato. Cosa? Il mercato in estate. Nel senso: era stato progettato su misura e su richiesta di Thiago Motta, come un abito originale per poi trasformarlo in sartoria di livello. E alla fine? Uno strappo di qua, uno strappo di là, e si torna al punto di partenza, pur con la stessa stoffa.L'esempio più lampante, di tutto ciò, è la nuova posizione di. L'argentino si è piazzato largo a destra e ha preso tutto lo spazio che poteva prendere. Non solo: ha dimostrato di essere sostanzioso e sostanziale, senza badare tanto al sodo, limitandosi alle richieste che la guida tecnica gli aveva dato.

Pure per Douglas Luiz va trovato un posto. Il brasiliano rientra giusto in tempo per la partita con la Roma, ma un posto per lui non sembra esserci: può fare uno dei due trequartisti? Sì, forse. Può stare nei due in mezzo? Più complicato. "Ai giocatori forti comunque un ruolo lo si trova", ha sorriso Tudor in conferenza.Poi sempre con equilibrio, ci mancherebbe. Un altro spot è possibile pure per Conceicao, esterno offensivo puro e costretto a reinventarsi più centrale. E Mbangula? Eh, lo stesso. E più di tutti va chiarito il vero ruolo di Kolo Muani: o centravanti, oppure dietro, chissà quando in campo.

La Juve è piena di giocatori moderni, dunque già nell'indole inclini ad adattarsi. Partiamo di nuovo dalla difesa: Alberto Costa sembra un bel profilo da quinto a destra, Weah è invece perfetto per quel tipo di lavoro, specialmente dopo l'apprendistato difensivo avuto in Italia. Locatelli e Thuram non cambiano mestiere, mentre Koopmeiners può ritrovare verve nel ruolo avuto a Bergamo.In fondo, basta prendere la vita un po' come McKennie. Dove lo metti, lui sta. E performa.