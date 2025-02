Juventus, il messaggio dello speaker prima della partita contro l'Inter: "38 scudetti, tre stelle, migliaia di cuori..."

AFP/Getty Images

Juventus-Inter non sarà mai una partita come le altre. In occasione della sfida tra bianconeri e nerazzurri dell'Allianz Stadium, valida per la 25esima giornata di Serie A, a rendere più infuocato il clima ci ha pensato lo speaker dello stadio, con un messaggio che ha animato i tifosi bianconeri.

Prima dell'annuncio delle formazioni, l'undici di Thiago Motta è stato introdotto con questa frase: "38 Scudetti, tre stelle, migliaia i cuori, milioni i nostri tifosi nel mondo che aspettano il fischio d’inizio. Undici i nostri ragazzi in campo per dare tutto fino alla fine". Un chiaro riferimento alla rivalità sul numero degli scudetti, nata dopo la revoca dei campionati del 2005 e del 2006 alla Juventus e l'assegnazione di quello del 2006 all'Inter.