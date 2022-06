, si trasferirà in Francia allCosì il giocatore ha salutato i bianconeri: "Per tutto ciò che è stato dal primo giorno fino all'ultimo, ringrazio le persone che nel bene e nel male mi hanno aiutato a crescere.Nonostante io non sia stato sempre una persona facile da gestire, ho sempre ricevuto tanto affetto e supporto da tutte le persone che lavorano in JuvIl viaggio è appena cominciato eChe dio mi assista e mi aiuti sempre a fare le scelte migliori per me.Grazie di tutto".