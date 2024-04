Juventus, il messaggio di Sekulov dopo l'esordio sfortunato contro la Lazio

Ieri ha esordito agli ordini di Massimiliano Allegri contro la Lazio il giovane Nikola, classe 2002 originario di Piacenza e spesso paragonato a chi la storia della Juventus l'ha scritta: Claudio Marchisio. Il giovane tramite i propri profili social non ha saputo contenere la gioia dell'esordio. Questo il suo messaggio:"Otto anni fa ho iniziato questo viaggio con la maglia della Juventus. Ieri, finalmente, ho realizzato il mio sogno di esordire in Serie A con questo glorioso club. È stato un cammino lungo e pieno di sacrifici, ma ogni goccia di sudore è valsa la pena. Dal primo giorno con questa maglia, ho lavorato duramente e ho sognato questo momento. Guardando indietro, vedo ogni allenamento, ogni vittoria e ogni sfida che mi hanno reso più forte e determinato. Questa maglia è il mio simbolo di passione, di dedizione e di perseveranza. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso. Questo è solo l’inizio, e non vedo l’ora di raggiungere altri traguardi. Forza Juve!"