Juventus: il piano per Huijsen, fra ritorno alla base a interesse da Premier e Bundesliga

Gianluca Minchiotti

E' ancora presto per delineare il futuro di Dean Huijsen, ma il mercato intorno al classe 2005 di proprietà della Juventus e in prestito secco alla Roma fino al 30 giugno inizia a delinearsi. Voluto da José Mourinho in giallorosso, l'olandese ha trovato il primo gol della sua carriera con Daniele De Rossi in panchina, nel 4-0 ottenuto dai capitolini all'Olimpico contro il Cagliari. Alla sesta presenza con la Roma, che si aggiunge all'esordio assoluto in Serie A avvenuto in questa stagione con la maglia della Juventus nella vittoriosa trasferta dei bianconeri a San Siro contro il Milan, Huijsen sembra un predestinato. E su di lui iniziano a puntare lo sguardo alcuni top club in Europa. In particolare, Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia, riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino il giocatore per la prossima estate.



IL RITORNO ALLA JUVE E IL FUTURO - Anche la Juventus comunque, punta su Huijsen per il futuro. Il programma di Cristiano Giuntoli, plenipotenziario del mercato bianconero, è chiaro: sei mesi in prestito per accumulare esperienza e poi il ritorno alla Continassa, con l'obiettivo di restare, considerando anche che il 30 giugno andranno in scadenza i contratti di Alex Sandro (che non verrà rinnovato) e Daniele Rugani (che potrebbe invece rinnovare, in particolare se Max Allegri restasse alla Juve). Certo, poi dipenderà anche dalle eventuali offerte che arriveranno ai bianconeri. In ogni caso, è difficile che la Juventus ascolti offerte inferiori ai 30 milioni di euro, cifre però tutt'altro che impossibili per le società che stanno seguendo con attenzione lo sbocciare della carriera di Huijsen.